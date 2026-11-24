Würzburg (epd). Der Aufenthalt im Kirchenasyl kann nach einer EU-Rechtsänderung als Untertauchen gewertet werden, wenn Betroffene behördliche Meldetermine versäumen. Das hat das Verwaltungsgericht Würzburg in einem unanfechtbaren Beschluss entschieden, wie das Gericht am Dienstag in Würzburg mitteilte (Az.: W 1 E 26.50150). Damit bestätigte das Gericht die Verlängerung einer Überstellungsfrist für einen afghanischen Asylbewerber um drei Jahre.

Der Mann reiste Ende Dezember 2025 nach Deutschland ein und sollte in die Slowakei abgeschoben werden, teilte das Gericht weiter mit. Um dies abzuwenden, begab sich der Afghane im Mai 2026 in das Kirchenasyl einer evangelischen Kirchengemeinde in Unterfranken. Einer Vorladung zur persönlichen Vorsprache leistete er trotz Hinweises auf rechtliche Konsequenzen keine Folge. Daraufhin verlängerte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Überstellungsfrist.

Neues europäisches Asylrecht greift

Zur Begründung verwies das Verwaltungsgericht auf die seit dem 12. Juni dieses Jahres geltende europäische Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung. Nach der früheren Rechtslage unter der sogenannten Dublin-III-Verordnung sei ein Betroffener im offenen Kirchenasyl grundsätzlich nicht als untergetaucht oder flüchtig eingestuft worden, erläuterte das Gericht. Die neue Verordnung definiere den Begriff des "Flüchtigseins" jedoch ausdrücklich anders.

Nach Angaben der Richter liegt eine Flucht nun auch dann vor, wenn Ausländer eine von den Behörden verlangte Meldung unterlassen. Die Neuregelung solle erkennbar auch Fälle des offenen Kirchenasyls erfassen, hieß es im Beschluss. Der Richter folgte damit früheren Entscheidungen des Würzburger Gerichts von Ende Oktober 2026 in gleicher Angelegenheit.