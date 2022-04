Selb (epd). Die Selber Grenzlandfilmtage bringen seit diesem Donnerstag wieder internationales Flair in die oberfränkische Porzellan-Stadt: Bis Sonntagabend (24. April) werden bei der 45. Auflage 77 Filme aus 29 Ländern im Selber Rosenthal Theater gezeigt. Nach der coronabedingten Komplett-Absage im Jahr 2020 fanden die Filmtage 2021 ausschließlich online statt, sagte Holger Kamecke von den Grenzlandfilmtagen. Er sei froh, dass die Filme heuer wieder auf großer Leinwand vor Publikum gezeigt werden.

Das Grenzlandfestival richtet seinen Blick traditionell auf das östliche Europa. Mit der Filmauswahl und durch die Begegnung mit Filmemachern wollen die Grenzlandfilmtage einen Beitrag zur Völkerverständigung und internationalem Kulturaustausch leisten.

Neben den Filmvorführungen in Selb und in der tschechischen Nachbarstadt Aš wird dieses Jahr erstmals auch ein ausgewähltes Programm osteuropäischer Filme in Regensburg gezeigt. In Zusammenarbeit mit dem Ost-West-Zentrum der dortigen Universität werden vom 28. bis zum 30. April verschieden lange Filme aus Osteuropa in den Kinos im Andreasstadel zu sehen sein.

Alle Informationen zum Programm und Ticketvorverkauf gibt es im Internet.