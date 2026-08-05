Eggenfelden (epd). Mit dem 40. Grenzlandposaunentag feiert der evangelische Posaunenchor Eggenfelden am 26. und 27. September sein 60-jähriges Bestehen. Zu dem überregionalen Bläsertreffen werden rund 80 Musikerinnen und Musiker aus bayerischen Posaunenchören erwartet, wie das evangelische Dekanat Passau und die Kirchengemeinde Eggenfelden am Mittwoch mitteilten.

Zum Auftakt ist am 26. September eine gemeinsame Probe in der Reformations-Gedächtniskirche unter der Leitung des Landesposaunenwarts Dieter Wendel aus Nürnberg vorgesehen. Am 27. September gestalten die Bläserinnen und Bläser um 10 Uhr einen Festgottesdienst in der Klosterkirche Eggenfelden. Die Predigt hält der Passauer Dekan Jochen Wilde. Den Abschluss bildet eine Standmusik auf dem Eggenfeldener Stadtplatz.

Posaunenchöre aus der Grenzregion

Der erste Grenzlandposaunentag fand 1960 in Simbach am Inn statt. Seitdem treffen sich Bläserinnen und Bläser aus den evangelischen Posaunenchören der Grenzregion regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren. Die musikalische Leitung übernimmt jeweils ein Mitarbeiter des Evangelischen Posaunenchorverbands Bayern.