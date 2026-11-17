Fürth (epd). Hohe Nachzahlungen für Betriebs- und Heizkosten können Menschen mit geringem Einkommen vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Mehrere Hundert oder sogar Tausend Euro zusätzlich aufzubringen, sei für viele Haushalte kaum möglich, teilte die Diakonie Fürth am Dienstag mit. Der Verband weist deshalb darauf hin, dass Betroffene unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf staatliche Mittel haben könnten - auch wenn sie bislang keine Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt bezögen.

Häufig wüssten Berufstätige oder Rentner nicht, dass sie bei einer hohen Nachzahlung möglicherweise vorübergehend Anspruch auf Bürgergeld oder Sozialhilfe hätten. Die nachträglichen Forderungen könnten bei der Berechnung von Sozialleistungen als Unterkunftsbedarf berücksichtigt werden. Unter Umständen übernehme das Jobcenter einen Teil oder sogar die gesamten berücksichtigungsfähigen Kosten, heißt es weiter. Auch für Menschen mit kleiner Rente sowie Haushalte, die Wohngeld oder Kinderzuschlag erhielten, könne sich eine Prüfung lohnen.

Schnelles Handeln ist wichtig

Grund für die angespannte finanzielle Situation vieler Mieter sind unter anderem gestiegene Energiepreise, höhere kommunale Gebühren und steigende Kosten für Dienstleistungen wie Hausmeister- oder Reinigungsarbeiten. Diese schlügen sich in den Betriebs- und Heizkosten nieder und führten zu erheblichen Nachforderungen, so die Diakonie. Besonders schwierig sei die Situation für Menschen, deren Einkommen zwar für die laufenden Ausgaben reiche, die aber kaum Rücklagen bilden könnten.

Wichtig sei, schnell zu handeln, rät die Diakonie. Nachforderungen würden grundsätzlich in dem Monat berücksichtigt, in dem sie fällig würden. Deshalb empfiehlt der Verband, möglichst frühzeitig die Beratung der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) der Diakonie in Anspruch zu nehmen.