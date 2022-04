Hersbruck (epd). Jugendliche und Mitarbeitende verschiedener christlicher Gruppen aus der Hersbrucker Region (Nürnberger Land) bereiten wieder ein "Herzschlag-Festival" vor. Es soll vom 20. bis 22. Mai in Hersbruck stattfinden. Das Festival ging zuletzt im Jahr 2019 über die Bühne und zog etwa 2.000 Menschen an, sagte der evangelische Jugendleiter Jochen Tetzlaff dem Evangelischen Pressedienst (epd). Diese Zahl strebe man wieder an. Ganz bewusst wolle man bei dem Event auch Personen mit Behinderung einbinden. Es gebe einen Hol- und Bringdienst von und zur S-Bahn und Gebärdendolmetscherinnen. Toilettenanlagen, der Zugang zum Gelände und sogar der Kicker seien barrierefrei. Diese und viele andere Maßnahmen zur Inklusion würden gefördert von der "Aktion Mensch", so Tetzlaff.

Die Abende stehen im Zeichen von Livemusik. Es gebe christlichen Rap und christlichen Ska, Jumprock und Power Pop-Party-Pop, Gottesdienste, aber auch eine Strandbar mit Chillout-Bereich. "Was das Herzschlag-Festival auszeichnet, ist neben der Verkündigung der frohen Botschaft auch das ganz besondere Freizeitprogramm am Samstagnachmittag im Erlebnisbereich mit Kletterwand, Bubbel Soccer und anderen kreativen Angeboten", so Tetzlaff. Das Festival werde von einer überörtlichen Organisation, Jugendlichen ab 13 Jahren und Hauptamtlichen vorbereitet, erklärte Tetzlaff.