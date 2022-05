München (epd). Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat von der Bundesregierung gefordert, Gesundheitsdaten besser zu nutzen. "Ich bin überzeugt: Gesundheitsdaten können Leben retten, etwa wenn alle relevanten Daten in der Notaufnahme schnell verfügbar sind", sagte er am Sonntag laut einer Mitteilung seines Ministeriums. "Ein Gesundheitswesen ohne Daten, ohne Digitalisierung verschenkt die Chancen auf ein besseres und gesünderes Leben."

Deshalb müsse die Bundesregierung das im Koalitionsvertrag vorgesehene Registergesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz endlich angehen. Für eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten sei es nötig, Gesundheitsdaten für die Versorgung und die Forschung nutzen können - und gleichzeitig den Datenschutz wahren. Es brauche eine nationale Datenstrategie eingebettet in einen europäischen Rahmen, der die digital unterstützte Versorgung und auch die medizinische Forschung in der gesamten EU ermögliche, so der Gesundheitsminister.