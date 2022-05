Mission EineWelt

Kirchliche Entwicklungsarbeit blickt nach Tansania

Gesundheit in Tansania – dieses Thema stand im Mittelpunkt des Jahresempfangs von MissionEineWelt in Bayreuth. Vorgestellt wurden auch Projekte wie die "Medizinische Notfallversorgung in Tansania", die Spenden für Arzneimittel sammelt.