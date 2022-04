Stuttgart (epd). Das bayerische Lied-Duo Christian Gerhaher und Gerold Huber wird mit der diesjährigen Hugo-Wolf-Medaille geehrt. Die Medaille erhalten Künstler, die das Lied erhalten und fördern. "Gerhaher ist einer dieser Sänger, die es in jeder Generation nur einmal gibt; der Liedpianist Huber prägt die kommende Pianistengeneration", teilte die Internationale Hugo-Wolf-Akademie (IHWA) in Stuttgart am Mittwoch mit. Die beiden Künstler fanden sich schon zu Schulzeiten als Lied-Duo zusammen. Die Preisverleihung findet am 26. Juni im Stuttgarter Opernhaus statt.

Christian Gerhaher, 1969 in Straubing geboren, absolvierte parallel zu seinem Medizinstudium eine Ausbildung in der Opernklasse der Münchner Hochschule für Musik. Heute gebe er selbst Meisterkurse in New York oder London. Sein stimmliches Repertoire reiche von von Mozart bis Wagner, von Verdi bis Alban Berg und Aribert Reimann.

Gerold Huber, ebenfalls 1969 in Straubing geboren, studierte auch an der Hochschule für Musik in München. Heute gibt der Professor für Liedbegleitung an der Hochschule für Musik in Würzburg ebenfalls weltweit Meisterkurse für Pianisten.

Bekannt wurde das Lied-Duo auch für das Einspielen aller 299 Lieder Robert Schumanns sowie Einspielungen der wichtigsten Liedkomponisten wie Schubert, Brahms - und Hugo Wolf.

Die Internationale Hugo-Wolf-Akademie für Gesang, Dichtung und Liedkunst ist den Angaben zufolge eine Institution zur Erhaltung des Kunstlieds. Ihre Anfänge reichen ins ausgehende 19. Jahrhundert. Neben dem Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart gehört seit 2008 die Verleihung der Hugo-Wolf-Medaille zu der Arbeit der IHWA. Die Medaille haben bislang unter anderem Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Schreier, Brigitte Fassbaender und Elly Ameling erhalten.