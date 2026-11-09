München (epd). Der Integrationspreis der oberbayerischen Regierung ist in diesem Jahr an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Holzkirchen gegangen. Ausgezeichnet wurden die Kirchengemeinde für das "Frauencafé International" und "LernCafé", wie die Evangelisch-Lutherische Kirche Bayern (ELKB) am Montag mitteilte. Den Preis sowie das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro überreichten Regierungspräsident Schober und der Integrationsbeauftrage Karl Straub (CSU) der Pfarrerin Ulrike Lorentz und dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung bei der Preisverleihung in München.

Ausgezeichnet wurde laut Mitteilung zum einen das "Frauencafé International": Frauen mit Migrations- und Fluchterfahrung könnten bei den regelmäßigen Treffen Kontakte knüpfen, Sprachkentnisse vertiefen und Alltagserfahrungen austauschen. Das Angebot helfe den Frauen, sich in ihren neuen Umfeldern zurechtzufinden. Zum andereren habe die Gemeinde den Preis für das "LernCafé" erhalten, in dem Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung Hilfe bei schulischen und alltäglichen Herausforderungen bekämen. Das Projekt biete den Teilnehmenden etwa beim Deutschlernen eine individuelle Begleitung durch Ehrenamtliche. Beide Projekte seien von der AG Herberge, dem Flüchtlingsfonds der ELKB, gefördert worden.

Bunt und vielfältig

Durch die Projekte sei die Kirchengemeinde bunter und vielfältiger geworden, hieß es. "Der Preis gehört vor allem auch den beiden Projektleiterinnen Ulrike Henking und Anushuka Bangara und den vielen Ehrenamtlichen, die das Frauencafé International und das LernCafé mit Leben füllen", betonte Pfarrerin Lorentz. Am "LernCafé" beteiligten sich regelmäßig auch Konfirmanden und Konfirmandinnen. Der Preis sei eine Anerkennung für alle, die sich seit Jahren mit Herzblut engagieren.