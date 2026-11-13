Regensburg (epd). Vom 14. November bis 11. Dezember läuft die Spendensammlung für den Johanniter-Weihnachtstrucker für notleidende Menschen in Osteuropa. An über 200 Sammelstellen in Ostbayern können Päckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Kinderspielzeug gespendet werden, wie der Regionalverband Ostbayern am Freitag mitteilte. Im deutschlandweiten Vergleich sammle der Regionalverband Ostbayern am meisten Päckchen.

Seit mehr als 30 Jahren bitten die Johanniter Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine um Spenden, hieß es weiter. Die Pakete seien für Kinder, Familien, Ältere und Menschen mit Behinderung, deren Leben durch verschiedene Faktoren erschwert sei. Neben Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine verteile man die Pakete in diesem Jahr erneut auch in der Republik Moldau. Auch Deutschland stehe aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen viele Menschen leiden, als Zielland fest. An der Organisation der diesjährigen Weihnachtstrucker-Aktion seien alle Landesverbände beteiligt.

Auch virtuelle Päckchen möglich

Die ostbayerischen Johanniter arbeiten laut Mitteilung mit der Hilfsorganisation "SpaceEye" zusammen. Die Pakete könnten bei allen Sammelstellen beider Organisationen abgegeben werden. Zudem gebe es die Möglichkeit, "virtuelle Päckchen" zu packen und durch Geldspenden den Inhalt eines Pakets teils oder ganz zu finanzieren.