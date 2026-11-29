Frankfurt a.M. (epd). Josef Schuster bleibt für weitere vier Jahre bis 2030 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der 72-jährige Mediziner wurde am Sonntag vom Präsidium in Frankfurt am Main im Amt bestätigt, wie der Zentralrat mitteilte. Es ist die vierte Amtszeit des Würzburgers, der seit 2014 an der Spitze der Dachorganisation der jüdischen Gemeinden steht. Schuster ist außerdem Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg und Präsident des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.

Ein Schwerpunkt seines Engagements seiner zurückliegenden Amtszeit lag auf der Eröffnung der ersten Jüdischen Akademie in Deutschland Anfang November in Frankfurt am Main. Die Präsidentschaft ist ein Ehrenamt. Schuster vertritt den Zentralrat bei Gesprächen mit der Politik, den Medien sowie mit Religionsgemeinschaften.

Als Ziel seiner vierten Amtszeit formulierte Schuster laut Mitteilung: "Juden müssen in Deutschland angstfrei leben können. Unsere Gemeinden sollen sich entfalten können." Bei der Entwicklung der jüdischen Gemeinden wolle Schuster den Fokus zunehmend auf die nächste Generation legen: "Unsere Aufgabe ist es, unseren Kindern und Enkeln gute Voraussetzungen zu hinterlassen und ihnen schon jetzt Raum zum Mitgestalten zu geben."

Vizepräsidenten gewählt

Zu Schusters Stellvertretern wählte das Präsidium Daniel Neumann aus Darmstadt und German Djanatliev aus Nürnberg. Die beiden treten die Nachfolge des Offenbachers Mark Dainow und des Kölners Abraham Lehrer an. Dainow und Lehrer hatten das Amt des Vizepräsidenten zuvor jeweils zwölf Jahre lang inne, wie es hieß.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist die religiöse, politische und gesellschaftliche Interessenvertretung der über 100 jüdischen Gemeinden in Deutschland. Die Ratsversammlung ist sein höchstes Entscheidungsgremium und tagt einmal im Jahr. (3462/29.11.26)