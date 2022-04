Neuendettelsau (epd). Zu Ehren der 2016 verstorbenen feministischen Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel hat ihr Mann, Professor Jürgen Moltmann, ein Stipendium gestiftet. Es soll den theologischen Nachwuchs fördern, der sich in besonderer Weise mit Themen feministischer Theologie auseinandersetzt. Zur Einrichtung dieses Stipendiums finde am Montag, 9. Mai (18.30 Uhr) in der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau ein Festakt statt, teilte die Hochschule am Mittwoch mit.

Jürgen Moltmann werde zusammen mit Privatdozentin Brigitte Enzner-Probst einen Vortrag mit dem Titel "Elisabeths Feministische Theologie" halten. Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm werde ein Grußwort sprechen, hieß es.

Mit dem Stipendium gefördert werden könne, wer im Semester der Ausschreibung an der Augustana-Hochschule als Studentin oder Student, Promovendin oder Promovend immatrikuliert sei oder sich habilitiere. Eine Kommission der Augustana-Hochschule wähle die Stipendiaten aus, die mit 2.000 Euro pro Jahr gefördert werden. Der Stipendiat oder die Stipendiatin werde beim Festakt bekanntgegeben, teilte die Hochschule mit.