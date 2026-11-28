München (epd). Das bayerische Jugendherbergswerk stellt sich seiner NS-Vergangenheit: Eine neue Studie der Historikerin Eva Kraus beleuchtet die Geschichte des Verbands und seiner Funktionäre von 1900 bis 1949. Als Lehre daraus will der Verband künftig eine konsequente Haltung gegen Extremismus und Diskriminierung einnehmen. Zudem soll in den Jugendherbergen mehr Demokratiebildung stattfinden. Das teilte der Landesverband am Samstag anlässlich seiner Delegiertenversammlung in München mit.

Die Untersuchung zeichnet den Angaben zufolge ein differenziertes Bild der Verbandsgeschichte. Zwar stand die Führung dem Nationalsozialismus zunächst nicht geschlossen zustimmend gegenüber, eine grundsätzliche Opposition gegen das Regime blieb jedoch aus. Bereits im März 1933 schloss der Verband eigenständig als "marxistisch" bezeichnete Vorstandsmitglieder aus. Zudem beschloss er einen Boykott jüdischer Geschäfte. Im Juni übernahm die Hitlerjugend die Kontrolle über die Organisation. Auch nach Kriegsende gehörten vier ehemalige NSDAP-Mitglieder dem Vorstand an, heißt es in der Mitteilung.

Ehrlicher Blick auf die Geschichte

Eine aktive Beteiligung der untersuchten Funktionäre an NS-Terror, Kriegsverbrechen oder dem Holocaust ist laut Studie nicht belegt. Dies ändere jedoch nichts an der Verantwortung für Anpassung, Ausgrenzung und das Versäumnis, demokratische Werte zu verteidigen. "Die Ergebnisse verlangen einen ehrlichen Blick auf unsere Geschichte", erklärte der Präsident des Landesverbands Klaus Umbach laut Mitteilung. Die Aufarbeitung sei kein einmaliges Projekt, sondern müsse dauerhaft zum Selbstverständnis des Verbands gehören.

Aus der historischen Verantwortung leite das Jugendherbergswerk einen verstärkten Bildungsauftrag ab. Im Mittelpunkt seiner künftigen Arbeit sollen neben der Erinnerungskultur vor allem Demokratiebildung, Vielfalt und Toleranz stehen. Der Verband betreibt beziehungsweise kooperiert mit 46 Jugendherbergen im Freistaat.