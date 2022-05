Schwabach (epd). Der 36-jährige Zoltán Suhó-Wittenberg wird neuer evangelischer Dekanats- und Stadtkantor in Schwabach. Er übernimmt am 1. September die Nachfolge von Klaus Peschik, der in den Ruhestand geht, teilte die Schwabacher Dekanin Berthild Sachs am Donnerstag mit. Der künftige Schwabacher Kantor ist sehr vielseitig: Er hat nicht nur Kirchenmusik in Bayern studiert, sondern in seiner Heimat Rumänien bereits Musikpädagogik studiert. Er hat eine Gesangsausbildung und ein Zertifikat als Orgelsachverständiger.

Der gebürtige Siebenbürger Suhó-Wittenberg habe zunächst Examen in Musikpädagogik und Theologie an der Universität in Cluj (Klausenburg) gemacht. Sein zweites Studium in Deutschland am Institut für Kirchenmusik in Erlangen und an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth mit den Hauptfächern Dirigieren und Orgel habe er mit dem Master und A-Diplom abgeschlossen, hieß es. Stipendien des Diakonischen Werks der EKD, des Evangelischen Entwicklungsdienstes und des EU-Erasmus-Programms hätten ihm das Studium ermöglicht.

Nach einigen Jahren als Kirchenmusiker in Bayreuth und Lehrtätigkeiten für neben- und ehrenamtliche Kirchenmusiker wechselte Suhó-Wittenberg in die Hannoversche Landeskirche, wo er derzeit im Kreis Laatze-Springe tätig ist.