Reichertshofen (epd). Die Arbeit der bayerischen Tafeln hat Bayerns Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU) als starkes Beispiel für gelebten Zusammenhalt gewürdigt. Beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Landesverbands Tafel Bayern in Reichertshofen dankte Kaniber den bayernweit rund 14.000 Ehrenamtlichen bei den 173 Tafeln, wie ihr Ministerium am Freitag mitteilte. Sie unterstützten mehr als 165.000 Menschen und retteten jährlich rund 40.000 Tonnen Lebensmittel.

Die Tafeln seien "ein Stück bayerische Seele", sagte die Ministerin. "Hier fragen Menschen nicht zuerst danach, was Staat und Gesellschaft für sie tun können, sondern sie übernehmen selbst Verantwortung für andere." Diese Haltung mache "unser Land menschlich und unsere Heimat wärmer".

173 Mitgliedsorganisationen im Freistaat

Der Landesverband Tafel Bayern wurde 2016 von 49 Tafelorganisationen gegründet. Heute gehören ihm 173 Mitgliedsorganisationen im Freistaat an, die bedürftige Menschen unterstützen. Die Staatsregierung finanziert die Geschäftsstelle des Landesverbands mit jährlich 540.000 Euro.