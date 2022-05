Erlangen (epd). Ein gemeinsames "Chorkonzert für den Frieden" geben der Windsbacher Knabenchor und der Kiewer Knabenchor Dzvinochok in der Erlanger Neustädter Universitätskirche. Am 25. Mai (18 Uhr) finde das einzige gemeinsame Konzert der beiden Chöre in der Metropolregion statt, teilte das evangelische Dekanat Erlangen am Mittwoch mit. Die Windsbacher hätten den Knabenchor Dzvinochok eingeladen, damit er mit seinem Gesang, Folklore und geistliches Liedgut Botschafter des Friedens sein könne.

Die meisten der 50 Sänger des ukrainischen Chores lebten noch mit ihren Familien in Kiew und brauchten dringend Unterstützung, hieß es. Dazu wollten die fränkischen Windsbacher mit dem gemeinsamen Auftritt beitragen. Der Spendenerlös soll komplett den Familien des Knabenchores Dzvinochok zugute kommen.