Hersbruck (epd). Die inklusive Streuobstwiese der Rummelsberger Diakonie in Hersbruck bekommt ein neues Hörangebot. Mit dem Kunstprojekt "Wiesenflüstern" können kleine Besucher die Wiese ab Ende September nicht nur sehen, riechen und fühlen, sondern auch hören. An zwölf Hör-Stationen werden per QR-Code kurze Audio-Beiträge auf dem Smartphone abrufbar sein, teilte die Diakonie am Freitag mit.

Die rund zweieinhalb Minuten langen Hörstücke richten sich vor allem an Kinder im Vor- und Grundschulalter. Sie erzählen den Angaben zufolge spielerisch vom Lebensraum Streuobstwiese, von alten Obstbäumen und der dortigen Artenvielfalt. Zehn weitere Audiodateien bieten Erwachsenen zusätzliche Informationen. Naturgeräusche wie Vogelstimmen, das Summen von Insekten oder raschelnde Blätter ergänzten die Beiträge.

Menschen mit und ohne Behinderung sprechen Hörstücke

Entwickelt wurde das Projekt von einem Theaterkollektiv gemeinsam mit Kindern aus der inklusiven Kindertagesstätte der Lebenshilfe Nürnberger Land und dem Fachbereich Autismus der Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung. Menschen mit und ohne Behinderung hätten die Hör-Stationen gemeinsam gestaltet und eingesprochen, heißt es in der Mitteilung. Auch Bewohnerinnen und Bewohner des Fachbereichs Autismus wären an dem Projekt beteiligt gewesen. So berichtet zum Beispiel einer von ihnen in einem Beitrag über seine Arbeit auf der Streuobstwiese und deren Pflege.

Nach Angaben der Rummelsberger Diakonie soll das Angebot auch die pädagogische Arbeit unterstützen. Die Hör-Stationen im Hersbrucker Ortsteil Weiher böten zusätzliche Möglichkeiten, die Natur mit mehreren Sinnen zu erleben und Gespräche über Nachhaltigkeit und Artenvielfalt anzuregen.