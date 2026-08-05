Nürnberg (epd). Die Kirchen in Nürnberg feiern am 19. August um 17 Uhr den Gedenktag des Nürnberger Stadtpatrons, des Heiligen Sebald, in der Sebalduskirche. Die Ökumenische Sebaldusvesper gestalten in diesem Jahr der evangelische Stadtdekan Jürgen Körnlein und der katholische Pfarrer Joachim Wild, teilte die Katholische Stadtkirche am Mittwoch mit. Die Orgel spielt Sebalduskantor Alexander Rebetge.

Eigens für die Sebaldusvesper gründe sich außerdem ein Chor. "Seit Jahrhunderten verbindet Sebald Menschen in seiner Kirche und in seiner Stadt und ist so zu einem starken Symbol für Gemeinschaft geworden", sagte Rebetge. Deshalb wolle man die Vesper gemeinsam mit dem offenen Projektchor gestalten. Dazu seien alle Interessierten mit oder ohne Chorerfahrung zu den offenen Proben am 16. August von 18 bis 21 Uhr und am 17. und 18. August jeweils von 19 bis 21 Uhr eingeladen. Die Anmeldung läuft über die Social-Media-Kanäle der Sebalduskirche.