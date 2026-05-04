München (epd). Mit zahlreichen Konzerten beteiligen sich die katholischen und evangelischen Kirchen in München am Samstag (9. Mai) an der 25. "Langen Nacht der Musik". In der Sendlinger Kirche St. Thomas Morus bilde eine "poetisch-visuelle Lichtprojektion" zu Morus-Zitaten den Rahmen für musikalische Darbietungen von Zither bis Bläserquartett, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Montag mit. Die Paulskirche im Bahnhofsviertel lade zu "Songs of Love and Peace" der FriendsClub Connection. In der Jesuitenkirche St. Michael in der Fußgängerzone ist "märchenhafte Orgelmusik für vier Hände und vier Füße" zu hören, darunter die "Nussknackersuite" von Tschaikowsky.

Modern wird es in der evangelischen Erlöserkirche Schwabing: Hier stehen ein elektroakustisches Chorprojekt, Neo Soul und Elektrojazz auf dem Programm, heißt es auf der Homepage des Dekanats München. In der Markuskirche Maxvorstadt singt der Jazz-Pop-Chor A-capella-Chormusik von Barock bis Pop. Klassische Orgelmusik präsentiert die Matthäuskirche am Sendlinger Tor.

HP8 und Münzsammlung

Das Programm zur 25. Münchner Langen Nacht der Musik wartet mit rund 400 Konzerten an über 90 Spielorten auf. Darunter ist der Gasteig HP8 genauso wie das Müller'sche Volksbad oder die Staatliche Münzsammlung, sowie Cafés, Kinos und Hotelbars. Kombitickets zu 20 Euro sind bei München Ticket erhältlich. Der Transport mit den Shuttles der MVG ist inklusive.