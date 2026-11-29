Berlin, Holzkirchen. (epd). Mit Gottesdiensten in Berlin und im oberbayerischen Holzkirchen haben die beiden kirchlichen Hilfswerke "Brot für die Welt" und Adveniat am Sonntag zum Beginn der Adventszeit ihre diesjährigen bundesweiten Spendenaktionen zu Weihnachten gestartet.

Die Aktion von "Brot für die Welt"richtet dabei den Blick auf die Auswirkungen der globalen Wasser- und Klimakrise im südafrikanischen Simbabwe. Die Präsidentin von "Brot für die Welt", Dagmar Pruin, sagte in Berlin in einem von der ARD übertragenen Fernsehgottesdienst, der Zugang zu Wasser sei ein Menschenrecht. Mehr als zwei Milliarden Menschen hätten keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. "Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Gesundheit, keine Nahrung", sagte Pruin zum Auftakt der Spendenaktion in der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg.

In diesem Jahr steht die mittlerweile 68. bundesweite Spendenaktion von "Brot für die Welt" unter dem Motto "Kraft zum Leben schöpfen". Die Spenden aus der Aktion fließen in die Arbeit der Projektpartner vor Ort.

Recht auf Zugang zu Wasser

Der Berliner evangelische Bischof Christian Stäblein betonte in seiner Predigt, "wo kein Wasser, da kein Leben, weshalb Wasser gerecht verteilt sein muss auf der Erdkugel." Jeder Mensch habe ein Recht auf Zugang zu Wasser. "Im Wasser teilen wir das Leben. Wo wir es nicht teilen, sind wir verantwortlich für die Folgen: Deshalb Brot für die Welt und Wasser für alle!", sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Zu den Mitwirkenden des Gottesdienstes gehörten Kudzaiishe Ndawana aus Simbabwe, Landesdirektorin der Methodist Development and Relief Agency, einer Partnerorganisation von "Brot für die Welt", sowie Ursula Schoen, Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Unterstützung von Frauen

Die Spendenaktion des katholischen Hilfswerks Adveniat trägt das Motto "Mut-Macherin. Frauen stärken. Hoffnung schenken". Dabei stehe die Unterstützung von Frauen im Mittelpunkt, die in Lateinamerika von Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung betroffen seien, teilte Adveniat am Sonntag mit. Rund 600 Menschen hätten an dem Gottesdienst teilgenommen. Auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner sei unter den Gästen gewesen.

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, betonte in seiner Predigt laut Mitteilung die Bedeutung der Frauen für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. "Empowerment der Frauen ist der Schlüssel der Entwicklungszusammenarbeit", sagte er. Frauen stärkten Familien und ermöglichten Versöhnung.

Gewalt gegen Frauen "alarmierend und bedrückend"

Zugleich machte Marx deutlich, dass auch in Deutschland die Gleichberechtigung noch nicht selbstverständlich sei. "Auch bei uns in Deutschland ist in der Beziehung von Frau und Mann nicht alles so, wie es sein sollte", sagte er. Daran werde Ilse Aigner "uns immer wieder erinnern", betonte Kardinal Marx.

Die Kandidatin der schwarz-roten Koalition für das Amt der Bundespräsidentin und Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, bezeichnete die weltweite Gewalt gegen Frauen als alarmierend und bedrückend. "Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Frauen ohne Angst und Gewalt leben können", sagte sie.

Die Vizepräsidentin des ecuadorianischen Frauenverbandes Federación de Mujeres de Sucumbíos, Zita Suárez, berichtete von massiver Gewalt gegen Frauen bis hin zu Morden. Ihr Verband schaffe sichere Anlaufstellen, in denen Frauen Selbstvertrauen entwickeln, sich weiterbilden und gegenseitig unterstützen könnten.

Adveniat unterstützt gemeinsam mit Partnerorganisationen in Lateinamerika unter anderem Frauenhäuser, psychologische Beratungsstellen, Schulungen zu Frauenrechten und berufliche Qualifizierungsangebote. (3462/28.11.26)