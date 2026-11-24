München, Wiesbaden (epd). In Bayern fehlen trotz Geburtenrückgängen noch immer Kita-Plätze. So habe 2025 jedes achte Kind (deutschlandweit: jedes sechste Kind) im Alter von ein bis zwei Jahren, für das die Eltern einen Bedarf äußerten, keinen Betreuungsplatz erhalten, teilten das Deutsche Jugendinstitut (DJI) aus München und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) aus Wiesbaden am Dienstag gemeinsam mit. Leer aus gingen häufig ausgerechnet die Familien, deren Kinder besonders von früher Bildung profitieren würden.

Auch wenn die Zahl der Geburten zwischen 2021 und 2025 bundesweit um fast ein Fünftel gesunken sei, fehlten weiterhin Angebote der Kindertagesbetreuung für Ein- und Zweijährige: Jedes sechste Kind dieser Altersgruppe (16 Prozent) besuchte in Deutschland im Jahr 2025 keine Kita, obwohl die Eltern Bedarf äußerten (72 Prozent), beschreibt das DJI. Gemeinsam mit dem BiB hat es die Mängel in einem neuen "Kita-Gap-Portal" veröffentlicht.

Nichtdeutsche Familien gehen oft leer aus

"Familien mit nichtdeutscher Familiensprache wünschen sich fast genauso häufig einen Kita-Platz wie andere Familien", beschrieb BiB-Mitarbeiterin Anna Daelen: "Trotzdem gehen sie mehr als doppelt so häufig leer aus." Auch armutsgefährdeten Familien und Eltern ohne akademischen Abschluss falle es schwerer, ihren Bedarf zu realisieren.

Als Hindernisse nennt das Kita-Gap-Portal etwa fehlende Angebote in Wohnortnähe, Kosten oder zu komplizierte Bewerbungsverfahren. "Diese Hürden im Zugang baut der Geburtenrückgang nicht von selbst ab", betonte BiB-Direktorin Katharina Spieß. Würden Plätze frei, sollten diese gezielt benachteiligten Familien angeboten werden.

Das Kita-Gap-Portal bildet die Nutzung und den Bedarf von Familien an Betreuung ab. Dazu wird es mit den Daten der jeweils neuen DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) aktualisiert. Die KiBs ist eine jährliche bundeslandrepräsentative Befragung von mehr als 33.000 Eltern.