Rosenheim (epd). Mit einer Bierfilz-Aktion will eine Rosenheimer Initiative über Klima- und Umweltschutz aufklären. Ziel sei es, den Gästen von Gaststätten Argumentationshilfen für eine sachliche Klimadiskussion an die Hand zu geben und Fehlinformationen zu entgegnen, wie die Technische Hochschule (TH) Rosenheim mitteilte. Sie ist neben dem Landkreis und der Stadt Rosenheim sowie verschiedenen Verbände, Vereinen und Unternehmen aus der Region Mitglied der Initiative Energiezukunft Rosenheim (ezro).

Auf zehn verschiedenen Bierdeckeln werden Fragen zu Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit beantwortet. Aktuell wurden 140.000 der Deckel produziert und in zahlreichen Gaststätten in Stadt und Landkreis in Umlauf gebracht. Unterstützt wird die Aktion von lokalen Brauereien.

Gerade am Stammtisch gehe es oft emotional zu, sagte ezro-Leiter Professor Dominikus Bücker von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften an der TH Rosenheim. Doch der Klimawandel sei real und es gebe zu viele Mythen und Falschmeldungen rund um das Thema. Daher war den Bierfilzl-Machern wichtig, für einen Austausch eine wissenschaftlich saubere Basis zu liefern. "Die Menschen sollen sich mit dem Thema Klimawandel eingehend beschäftigen - auch und gerade in der Freizeit", sagte Bücker. Er hofft darauf, dass die zehn unterschiedlichen Deckel sogar zu Sammelobjekten werden.