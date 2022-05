Windsbach, Erlangen, Roth (epd). Um Spenden für den Kiewer Knabenchor "Dzvinochok" und den Mädchenchor "Vognyk" hat der Windsbacher Knabenchor vor einigen Wochen mit der Andachtsreihe "Verleih uns Frieden" gebeten. Jetzt kommen beide Chöre nach Windsbach, teilte der Windsbacher Knabenchor am Montag mit. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Erlangen wolle man den Sängerinnen und Sängern die Spenden überreichen. Diesen Donnerstag (19. Mai, 15 Uhr) singen die Windsbacher unter der Leitung von Martin Lehmann auf dem Marktplatz in Roth, um die Spendensumme von derzeit 9.000 Euro noch aufzustocken.

Zwischen den Chören sei ein reger Austausch entstanden, bei dem der Plan reifte, dass man sich persönlich kennenlernen möchte, heißt es in der Mitteilung. Am 24. Mai machen sich Teile des Kiewer Knabenchors und seines weiblichen Pendants auf den Weg über Leipzig nach Windsbach. Es seien rund 40 Sängerinnen und Sänger mit Begleitpersonal angekündigt. Anlässlich der Chorbegegnung singen die Windsbacher und die Mädchen und Jungen aus Kiew eine gemeinsame Benefizandacht in der Neustädter Kirche in Erlangen (25. Mai, 18 Uhr). Ein Auftritt der ukrainischen Ensembles ohne die Windsbacher in der Ansbacher Gumbertuskirche steht am 27. Mai (18 Uhr) auf dem Programm.