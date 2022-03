Das Stichwort: Mercy Ships - Hospitalschiffe für die Armen

Mercy Ships ist eine Hilfsorganisation, die übers Wasser kommt. Sie legt seit rund 40 Jahren mit Hospitalschiffen in Entwicklungsländern an und bietet kostenlose medizinische Hilfe. Aktuell liegt die "Africa Mercy" im senegalesischen Dakar.

Die Organisation hat ihre Zentrale in den USA, die deutsche Sektion ist ein gemeinnütziger Verein in Landsberg am Lech. Die meisten Mitarbeiter von der Ärztin bis zum Kapitän arbeiten ihren Angaben zufolge ehrenamtlich. Wurzeln und Prägung sind christlich, erklärt Deutschland-Geschäftsführer Udo Kronester. Es engagierten sich aber auch Anders- und Nichtgläubige. Sie sollten allerdings mit dem christlichen Glauben und Praktiken wie den Gebeten an Bord kein Problem haben.

Die Arbeit geht über medizinische Behandlung hinaus. Mercy Ships bildet zum Beispiel auch einheimische Ärzte fort und stattet Krankenhäuser vor Ort aus.

Ex-Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) lobt, die Organisation trage "mit der Schulung von medizinischem Personal des örtlichen Gesundheitssystems zum Aufbau eines nachhaltigen Gesundheitswesens bei". Davon habe er sich bei einem Besuch der "Africa Mercy" selbst überzeugt.

Ralf Südhoff vom Berliner Centre for Humanitarian Action, einer Denkfabrik zum Thema humanitäre Hilfe, gibt zu bedenken: Für die Patienten sei die Arbeit von Mercy Ships unschätzbar wertvoll. Strukturell gesehen sei humanitäre Hilfe aber dort am sinnvollsten, wo die lebensbedrohliche Not am größten sei - derzeit etwa eher in Syrien als im Senegal. Liege der Fokus auf langfristiger Hilfe, müsse man außerdem fragen, ob das Geld für ein Schiff nicht besser für den Bau von Kliniken vor Ort eingesetzt würde.