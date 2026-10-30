Nürnberg (epd). Landesbischof Christian Kopp übernimmt künftig eine wichtige Rolle im Stiftungsrat des Musikfests der Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION). Als stellvertretender Vorsitzender des Gremiums wolle er das Festival mit seinem Einsatz und Ideen unterstützen, teilte Landesbischof Kopp am Freitag mit. Mit Christian Kopp erhält das traditionsreiche Nürnberger Musikfestival einen prominenten Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

"Das Musikfest ION Nürnberg ist ein sehr besonderes Festival geistlicher Musik mit herausragender Wirkung", sagte Kopp auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Die ION lasse seit 75 Jahren Menschen die Musica Sacra immer wieder neu und berührend erleben. "Geistliche Musik kann Menschen tief im Inneren erreichen und das Vertrauen ins Leben und die Freude wachsen lassen", erklärte Kopp.

Intendant freut sich über Impulse

Moritz Puschke, geschäftsführender Intendant des Musikfests ION, freut sich: Die sei ein großartiges Signal, sagte er. Kopp bereichere das hochkarätige Gremium mit seinen Perspektiven, Impulsen und seinem Netzwerk. Kopp sei eine Persönlichkeit, die hervorragend zum Festival passe, sagte Puschke laut Mitteilung der bayerischen Landeskirche. Zuvor hatte die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden inne. An der Spitze des Stiftungsrats steht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als Präsident. Zu den Mitgliedern zählt außerdem Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König.

Das Musikfest ION gehört zu den traditionsreichsten Musikfestivals Deutschlands. In den vergangenen Jahren hat es sich mit einer umfassenden programmatischen Neuausrichtung deutlich weiterentwickelt und seine Besucherzahlen verfünffacht. Internationale Spitzenensembles treffen dabei auf Jazz und Pop, klassische und geistliche Musik auf genreübergreifende Konzertformate. Die Kirchen der Nürnberger Altstadt bilden dafür die besondere Kulisse. "Die ION sprengt Genregrenzen, verwandelt Kirchen in aufregende Konzerträume und begeistert mit künstlerischen Überraschungen und überregionaler Strahlkraft", teilte die bayerische Landeskirche mit.

Das nächste Musikfest ION findet vom 25. Juni bis 4. Juli 2027 unter dem Motto "It’s getting better" statt.