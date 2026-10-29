Frauen haben die evangelische Kirche über Jahrzehnte verändert – oft ohne große Bühne und ohne die Anerkennung, die ihre Arbeit verdient hätte. Während es über Pfarrerinnen Personalakten und Dokumentationen gibt, droht das Wissen über engagierte Ehrenamtliche verloren zu gehen.

Das Projekt #FrauenGestaltenKirche will das ändern: Es stellt historische Pionierinnen und Frauen vor, die Kirche heute prägen. Andrea König, zuständig für die kirchliche Frauenarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und Referentin für das "forum frauen" in der "Wirkstatt evangelisch", erklärt, wie das Projekt arbeitet, nach welchen Kriterien es Frauen auswählt und warum kirchliche Geschichte neu erzählt werden muss.

Frau König, wie ist die Idee zum Projekt "#FrauenGestaltenKirche" entstanden? Was war der konkrete Auslöser dafür?

Andrea König: Das Projekt hat eine längere Vorgeschichte. Der wesentliche Impuls geht auf ein Zeitzeuginnen-Projekt des Arbeitskreises Frauenkirchengeschichte unserer Landeskirche zurück. Dort wurden in intensiver Arbeit 42 Interviews geführt. Als die Frauen dieses Arbeitskreises – viele von ihnen inzwischen hochbetagt – das Projekt als Schenkung an das landeskirchliche Archiv übergaben, verbanden sie dies mit dem dringenden Wunsch, dass diese Zeugnisse nicht schlicht in den Regalen verschwinden, sondern aktiv weiterwirken. Den ausschlaggebenden Anstoß gab schließlich das Jubiläum "50 Jahre Frauenordination". In diesem Kontext lag der Fokus naturgemäß stark auf den hauptamtlichen Pfarrerinnen. Uns wurde jedoch schlagartig klar: Was ist mit den unzähligen ehrenamtlichen Frauen, die ohne Ordination mit enormer Tatkraft für Veränderungen gekämpft haben und die Kirche auch heute noch tragen? Für Hauptamtliche gibt es Personalakten und Dokumentationssysteme, für Ehrenamtliche hingegen nicht. Wenn hier Netzwerke wegbrechen, geht wertvolles Wissen unwiederbringlich verloren. Dieses Bewusstsein gab den Ausschlag, aus dem bestehenden Arbeitskreis heraus neue Wege zu suchen.

Warum haben Sie sich entschieden, das bisherige Zeitzeuginnen-Projekt nicht fortzuführen, sondern ein völlig neues Konzept zu wählen?

Wir wollten neue, zeitgemäße Arbeitsformen erproben, die auch heutigen ehrenamtlichen Frauen – die meist beruflich gefordert und zeitlich stark eingebunden sind – eine Beteiligung ermöglichen. Langwierige Sitzungen über Jahre hinweg oder aufwendige Interviewreihen, die erst nach Jahren in einem dicken Publikationsband mühsam dokumentiert werden, passen oft nicht mehr in die heutige Lebenswirklichkeit. Zudem war uns inhaltlich wichtig, nicht ausschließlich rückwärtsgewandt zu arbeiten. Es gibt heute ebenso viele faszinierende Frauen, die im Verborgenen Kirche gestalten. Auch ihr Handeln und ihr Erfahrungsschatz müssen sichtbar gemacht werden. Wir wollten ein Format schaffen, das schneller, kontinuierlicher und für eine breite Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wie sieht die konkrete Umsetzung des Projekts im Alltag aus?

Wir nutzen soziale Medien wie Instagram als moderne und sehr zugängliche Plattform. Jeden Monat präsentieren wir eine "Frau des Monats" in einem prägnanten Porträt. Dabei wechseln wir systematisch ab: Einmal stellen wir eine Persönlichkeit aus der Kirchengeschichte vor, im darauffolgenden Monat eine engagierte Frau aus der Gegenwart. So verbinden wir historische Tiefe mit aktueller Relevanz. Gleichzeitig arbeiten wir im Hintergrund als Netzwerk kontinuierlich an Recherchen, der Aufarbeitung historischer Quellen und der Archivierung weiter.

Angesichts der vielen engagierten Frauen in der Landeskirche: Nach welchen Kriterien wählen Sie die jeweiligen Porträtierten aus?

Das war in der Tat eine der schwierigsten Aufgaben. Als wir im Netzwerk erstmals Namensvorschläge sammelten, landeten wir rasch bei einer Liste von über 250 Frauen. Um hier fair und fundiert auszuwählen, haben wir einen wissenschaftlichen Kriterienkatalog erarbeitet. Zentrale Fragen dabei sind: Hat sich die Frau in besonderer Weise für Frauenanliegen, geschlechtergerechte Perspektiven oder die kirchliche Frauenarbeit eingesetzt? Welchen Beitrag hat sie zur Entwicklung von Kirche und Gesellschaft geleistet? Über diesen Katalog stellen wir sicher, dass wir eine ausgewogene und inhaltlich begründete Auswahl treffen.