Pfaffenhofen a.d. Ilm (epd). Nach Ansicht des bayerischen evangelischen Landesbischofs Christian Kopp befindet sich die Kirche auch in Bayern "auf dem Weg in eine neue Zeit des Christentums". Es werde "nicht alles bleiben, wie es ist", sagte Kopp am Sonntag laut Predigtmanuskript in einem Festgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der Kreuzkirche im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm: "Aber wir werden die Kirche Jesu Christi sein - hoffnungsvoll im Jetzt, zuversichtsbegeistert im Morgen."

Kopp predigte in dem Gottesdienst über das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,1-3). Er sagte: "Der christliche Glaube ist anders, anders als man so erwartet an menschlichem Verhalten." Der christliche Glaube beginne mit einer Umarmung: "Der liebevolle Vater nimmt den Sohn, der lange weg war, in den Arm." Laut Kopp brauche man "diese Geschichte gerade in dieser Zeit besonders", weil vieles im Wandel ist. Er warb dafür, "die Situation" zu umarmen und das Beste aus dem zu machen, "was Gott uns in die Hände legt".