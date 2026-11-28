Nürnberg (epd). Zum ersten Advent ermutigt der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp die Menschen, aufeinander zuzugehen und sich zu versöhnen. Angesichts von Krieg, Gewalt und humanitärem Leid weltweit brauche es Menschen, die barmherzig im Miteinander seien und sich aktiv für eine friedliche Welt einsetzten, erklärte der Landesbischof laut Mitteilung der evangelischen Kirche in Bayern vom Freitag.

"Ich träume von Friedensstifterinnen und Friedensstiftern, die all ihre Kreativität, auch die politische, dafür einsetzen, dass wir Wege zum Frieden finden", betonte Kopp. Frieden beginne dabei nicht erst in der internationalen Politik, sondern auch im persönlichen Miteinander. Einander zuhören, Hilfe annehmen und für andere da sein, seien wichtige Basis dafür. Dabei richte er seinen Blick insbesondere auf den Krieg in der Ukraine sowie das Leid der Menschen in Bethlehem, im Gazastreifen und im gesamten Nahen Osten, hieß es weiter.

Verantwortung für andere übernehmen

Der Landesbischof, der am Sonntag (29. November) in der Nürnberger Lorenzkirche zu dem Thema predigt, verbindet nach eigenen Worten seinen Aufruf zum Handeln mit der christlichen Hoffnung auf Gottes Wirken. Diese Zuversicht solle Menschen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und sich für andere einzusetzen.

Der erste Advent markiert den Beginn des Kirchenjahres. Das Wort Advent bedeutet Ankunft. Christen bereiten sich in den vier Wochen vor Weihnachten auf die Geburt Jesu Christi vor. Im Mittelpunkt steht der Landeskirche zufolge Jesus als Friedenskönig, der nicht mit Waffen und Gewalt, sondern mit Sanftmut und Barmherzigkeit komme.(3451/27.11.26)