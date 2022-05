Hilpoltstein (epd). Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) sieht Naturschutz als aktive Krisenvorsorge und Hilfe für Menschen in Krisenzeiten. "Ohne nachhaltige Entwicklung gibt es keinen Frieden und ohne Frieden gibt es keine nachhaltige Entwicklung", sagte der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer am Freitag in Hilpoltstein angesichts des Krieges in der Ukraine.

Eine intakte Natur bewahre auch vor Krisen und mache resilienter, sagte Schäffer weiter. So schützten natürliche Flussläufe und entsiegelte Böden die Menschen vor Hochwasser. Ökologische Landwirtschaft sei krisenresistenter als eine weiter intensivierte Landwirtschaft, die die Böden auslauge.

Auch für die Lebensqualität der Menschen spiele eine intakte Umwelt, die sie beispielsweise bei einem Waldspaziergang erleben könnten, eine wesentliche Rolle. "Die Natur bringt uns einen wichtigen Ausgleich bei Krisen, wie wir sie derzeit erleben." Das habe sich schon während der Corona-Pandemie gezeigt. "Die Menschen brauchen und schätzen die Natur gerade in diesen Zeiten", sagte der LBV-Vorsitzende.