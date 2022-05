München (epd). Mausklick statt Klingelbeutel: Immer mehr Menschen spenden in der Kirche digital. Seit April 2020 werde das Online-Spendentool "Twingle" eingesetzt - seither habe man mehr als 500.000 Euro an Spenden für unterschiedlichste Projekte einwerben können, teilte die bayerische evangelische Landeskirche am Montag mit. Mehr als 230 Kirchengemeinden, Einrichtungen und Vereine in Bayern nutzten derzeit "Twingle". Die Durchschnittsspende liege mit 90 Euro relativ hoch. Zum Vergleich: Die Durchschnittsspende in Deutschland lag 2021 laut der GfK-Studie "Bilanz des Helfens" bei 42 Euro.

Fundraisingreferent Stefan Kern zeigte sich dementsprechend zufrieden: "Wir waren länger auf der Suche nach einem passenden System für Online-Spenden im kirchlichen Bereich und haben dieses nun mit 'Twingle' gefunden." Die Landeskirche hoffe, dass noch weitere Gemeinden und Organisationen das Tool einsetzten, "denn es lohnt sich". Für Spenderinnen und Spender liege der Vorteil darin, dass die Nutzung einfach, schnell und sicher sei.