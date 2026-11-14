Erlangen (epd). Der Landesverband der Lebenshilfe in Bayern appelliert, weiterhin an den finanziellen Hilfen für Menschen mit Behinderung festzuhalten und damit für eine inklusive Gesellschaft einzutreten. Vor mehr als 70 Delegierten aus Bayern sprach sich die Landesvorsitzende Carolina Trautner dafür aus, angesichts knapper Kassen nicht an der Qualität der Hilfe zu sparen, sondern stattdessen bürokratische Hürden abzubauen, wie der Verband anlässlich seiner Mitgliederversammlung am Samstag in Erlangen mitteilte.

"Es braucht nachhaltige Lösungen für die Eingliederungshilfe", sagte Trautner weiter. Statt bei den Sozialleistungen zu sparen, müssten Mehrfachanträge, wiederholte Nachweise und Prüfungen vermieden sowie die Digitalisierung stärker genutzt werden. "Notwendige Hilfen für Menschen mit Unterstützungsbedarf und ihre Familien dürfen nicht qualitativ eingeschränkt werden. Das steht für uns als Lebenshilfe völlig außer Frage", betonte sie laut Mitteilung.

Einsatz für Menschen wird infrage gestellt

Die Lebenshilfe stehe vor wachsenden Herausforderungen: Einerseits müssten steigende Kosten bewältigt, andererseits Einsparungen vorgenommen werden. Gleichzeitig werde es immer wichtiger, den Einsatz für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen politisch zu rechtfertigen. Trautner rief deshalb dazu auf, den Zusammenhalt der bayerischen Lebenshilfen zu stärken und sich gemeinsam für Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion einzusetzen. Maßstab müsse dabei die UN-Behindertenrechtskonvention sein, zu der sich Deutschland 2009 verpflichtet hat.

Der Lebenshilfe-Landesverband Bayern mit Sitz in Erlangen vertritt mehr als 160 Mitgliedsorganisationen. Diese unterstützen, fördern und begleiten nach Angaben des Verbandes mehr als 50.000 Menschen mit Behinderungen und ihre Familien in rund 1.000 Einrichtungen, Diensten und Beratungsstellen.