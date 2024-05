München, Berlin (epd). Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstagmorgen den Luftverkehr des Flughafens München blockiert. Sechs Personen hätten sich gegen 4.45 Uhr in Zweiergruppen an unterschiedlichen Stellen des Flughafens auf den Asphalt gesetzt und damit die Zufahrten beider Terminals blockiert, teilte die Letzte Generation am Samstag in Berlin mit. Die Protestierenden kritisierten, die deutsche Regierung subventioniere die Flugbranche mit jährlich mehr als zwölf Milliarden Euro.

Die Aktivisten klebten sich mit einer Betonmischung auf dem Asphalt fest. Laut Flughafensprecher Robert Wilhelm mussten deshalb 61 Starts und Landungen annulliert werden. Beide Start- und Landebahnen waren am Vormittag wieder freigegeben, es kam aber noch zu Verspätungen. Die Gruppe hatte Ende Januar angekündigt, auf diese Art des Protests künftig verzichten zu wollen, sich dabei aber konkret nur auf Straßenblockaden bezogen.

Die Bundespolizei nahm nach eigenen Angaben acht Aktivisten fest. Zwei seien bereits beim Durchschneiden des Sicherheitszauns aufgegriffen worden.