München, Regensburg (epd). Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" wollen in Regensburg und München Schwerpunkte ihrer Aktionen setzen. Am Montag (21. August) seien "auf allen großen Straßen" in Regensburg Sitzblockaden geplant, wie die "Letzte Generation" mitteilte. Am Donnerstag (24. August) sollen um 8 Uhr "überall" in München Straßen blockiert werden, München solle "wochenlang zur Protesthochburg" gemacht werden. Die "Letzte Generation" habe ihren Protest nach Bayern getragen, weil hier die deutsche Verfassung "vor exakt 75 Jahren geschrieben wurde".