Architekt Jakob Kress tippt auf den vor ihm liegenden Plan. "Das ist gebaute Politik", stellt er fest. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) sei das Gebäude-Energie-Gesetz voll und ganz umgesetzt, "und wir sind noch einen Schritt weiter". Pfarrer Thilo Auers, der ihm im neuen Gruppenraum gegenübersitzt, sagt, "die Gemeinde hat ein hohes Interesse daran gehabt, ressourcensparend zu bauen".

Wer neu baut, muss sich von Altem trennen

Die Kirchengemeinde St. Matthäus Heroldsberg nehme am Programm "Grüner Gockel" teil, heißt es bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB): "Dies zeigt bereits die ökologische Ausrichtung der Kirchengemeinde." Weil in der Landeskirche die Mitgliederzahlen zurückgehen und damit auch die Finanzmittel für kirchengemeindliche Bauten, findet innerhalb der ELKB ein sogenannter Gebäudekonzentrationsprozess statt.

Wer neu baut, muss sich von Altem trennen, eine "regionale Gebäudekonzeption" entwickeln, teilt das Baureferat der Landeskirche mit.

Zur Vorgeschichte des Gemeindezentrums in Heroldsberg gehört also, dass die Kirchengemeinde ihre Kindergarten-Trägerschaft abgab und den Grund für einen neuen Kindergarten verkauft hat. Auch hat sie sich vom Gelände des ehemaligen Gemeindezentrums getrennt. Bedingung für den neuen Besitzer, das Evangelische Siedlungswerk (ESW): Auf dem Hanggrundstück müssen seniorengerechte, bezahlbare Wohnungen gebaut werden, erklärt Auers. So wurde der finanzielle Grundstock für den Pavillon gelegt.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit wurden von vornherein mitbedacht

Sehr viel Hirnschmalz haben Umweltteam, Kirchenvorstand und die Planer in Nachhaltigkeit und Energieeffizienz investiert. Erste Pläne wurden wieder verworfen. 2015 kamen die Architekten Hubert und Jakob Kress aus Erlangen ins Spiel. Jetzt steht auf dem Grundstück im grünen Gürtel Heroldsbergs ein Holzpavillon, der 420 Quadratmeter Fläche für die Gruppen der Gemeinde hat. Zählt man den überdachten Holzplanken-Umlauf dazu, sind es 200 Quadratmeter mehr.

Dieser Steg ohne Geländer - weil nur 48 Zentimeter hoch - gibt dem Holzhaus die Anmutung, als schwebe es über dem Boden. "Leichtigkeit und Transparenz wollten wir", sagt Jakob Kress. Das Gemeindezentrum sei damit der Gegenentwurf zur Heroldsberger Kirchenburg aus dem 15. Jahrhundert und dem dazugehörigen ehemaligen Wehrturm in Sichtweite.