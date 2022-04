Zell a.M. (epd). Einen "Abend mit Liedern zu Krieg und Frieden" gibt es an diesem Sonntag (24. April) um 19 Uhr in der Versöhnungskirche in Zell am Main bei Würzburg. "Eigentlich hatte ich gehofft, dass man solche Lieder wie "Es ist an der Zeit" oder "Wann ist denn endlich Frieden" höchstens noch am Lagerfeuer und als Reminiszenz an alte Zeiten singen kann", schreibt der Mitorganisator Friedemann Jung in der Einladung: "Aber nun muss man sie halt doch wieder anstimmen."

Zwar wisse man "nicht wirklich", was man konkret angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine "tun soll/muss/kann", schreibt der evangelische Ruhestandspfarrer weiter. "Aber - gemeinsam nachdenken, still sein, sich erinnern - und darüber reden ist doch manchmal sinnvoll." Außerdem soll bei dem Konzertabend Geld für die Flüchtlingshilfe gesammelt werden. Neben Pfarrer Jung stehen auch Claudia und Bernhard von der Goltz sowie Rainer Schwander auf der Bühne.