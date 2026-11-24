Pappenheim, Stuttgart (epd). Der württembergische Landesjugendpfarrer Matthias Rumm ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej). Die Delegierten wählten ihn bei ihrer Mitgliederversammlung im mittelfränkischen Pappenheim an die Spitze des Dachverbands, wie die aej am Dienstag in Hannover mitteilte. Ilona Schuhmacher von der Evangelischen Jugend in Bayern bleibt Schatzmeisterin.

Erster stellvertretender Vorsitzender wurde Konrad Friedrich Brakhage von der Evangelischen Jugend in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Zweite Stellvertreterin ist Anna-Sophie Kuper vom Gemeindejugendwerk des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Zum dritten Stellvertreter wurde Gerhard Wiebe vom CVJM Deutschland gewählt.

Entfaltung, Beteiligung und Mitbestimmung für junge Menschen

Rumm wurde 1975 in Stuttgart geboren und studierte Evangelische Theologie in Tübingen, Neuchâtel und Heidelberg. Nach Tätigkeiten als Gemeindepfarrer in Reutlingen und Stadtjugendpfarrer in Stuttgart ist er seit 2022 Landesjugendpfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Dem aej-Vorstand gehört er seit 2024 an.

Als Vorsitzender wolle er sich dafür einsetzen, dass junge Menschen Räume zur Entfaltung, Beteiligung und Mitbestimmung finden, sagte Rumm. Zudem wolle der neue Vorstand die Stimme der evangelischen Jugend stärken und sich für Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Interessen junger Menschen einsetzen.