Nürnberg (epd). Mehr als 500 junge Menschen beginnen in diesen Wochen ihren Einsatz bei den Evangelischen Freiwilligendiensten Bayern (EFB). Dafür stünden ihnen rund 600 Einsatzstellen in ganz Bayern zur Verfügung, vom Kindergarten bis zum Pflegeheim, heißt es in einer Mitteilung der Evangelischen Jugend Nürnberg vom Donnerstag. Durch ihre Arbeit lernten die Helferinnen und Helfer, Verantwortung für Menschen aus anderen Lebensverhältnissen zu übernehmen.

Hinter dem Angebot stehen die neuen Evangelischen Freiwilligendienste Bayern (EFB). Unter dem Titel haben sich Diakonisches Werk Bayern, Diakoneo sowie der bisherige Freiwilligendienst-Träger der Evangelischen Jugend in München und Nürnberg vor kurzem zusammengetan. "Neu ist, dass bisher diakonische und kirchliche Teams jetzt unter einem Trägerdach zusammenarbeiten", erklärte Fabian Meissner, einer der beiden Geschäftsführer der EFB. Ziel sei es, die Kräfte zu bündeln und Kirche und Diakonie im Bereich der Freiwilligendienste stärker miteinander zu verbinden.

Mitarbeiter begleiten Helfende

Insgesamt begleiten laut Mitteilung 31 Mitarbeitende die Freiwilligen an den drei Standorten München, Neuendettelsau und Nürnberg. Angeboten werde auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Europäische Solidaritätskorps. (2576/17.09.206)