München (epd). Der Bayerische Elternverband (BEV) fordert nach dem weltweiten Ausfall von Microsoft-365-Diensten vom Kultusministerium eine verbindliche Strategie für die "digitale Souveränität" der Schulen. "Dieser Ausfall ist kein bloßes technisches Ärgernis, sondern ein deutliches Warnsignal", sagte BEV-Vorsitzender Martin Löwe am Sonntag laut Mitteilung. Am Donnerstag und Freitag war auch an den Schulen die Nutzung der Programme Outlook und Teams stark beeinträchtigt.

Wer die schulische Infrastruktur weitgehend auf einen einzelnen internationalen Konzern ausrichte, begebe sich in eine strukturelle Abhängigkeit, sagte Löwe. Damit gebe man einen Teil der digitalen Selbstbestimmung auf. Es gehe nicht allein um Ausfallsicherheit, sondern auch um Datenschutz, Datenhoheit und langfristige Kosten. Zahlreiche Schulen in Bayern setzten trotz der bekannten Datenschutzprobleme im Alltag auf Microsoft-Dienste, teilte der Verband mit.

Unterricht und Elternkontakt betroffen

Dabei wäre eine solche Abhängigkeit laut BEV gar nicht nötig: Mit der BayernCloud Schule verfüge der Freistaat bereits über eine staatlich bereitgestellte Infrastruktur mit zahlreichen Komponenten. Diese müsse nun weiter zur zentralen schulischen Arbeitsumgebung ausgebaut werden. "Digitale Souveränität darf nicht an den Schultoren enden", sagte Löwe. Eltern müssten sicher mit Schulen kommunizieren können, ohne ihre Daten außereuropäischen Plattformen anzuvertrauen.

Die vom BEV geforderte Strategie soll einen Fahrplan etwa für den Umstieg auf datenschutzkonforme Lösungen und Fortbildungen für Lehrkräfte enthalten. Auch kommunale Schulträger müssten finanziell und technisch unterstützt werden. "Wer Kinder und Jugendliche zu mündigen Menschen in einer digitalen Welt erziehen will, muss ihnen diese Selbstbestimmung auch im schulischen Alltag ermöglichen und vorleben", sagte Löwe.