Nürnberg (epd). Unter dem Motto "It’s getting better" findet vom 25. Juni bis 4. Juli 2027 das 76. Musikfest ION in Nürnberg statt. Das Festival setzt angesichts knapper öffentlicher Kassen auf neue Kooperationen, ungewöhnliche Spielorte und gute Stimmung. Mit dem positiven Motto wolle man "in einer Welt voller schlechter Nachrichten, KI-Heilsversprechen und Empörung in Dauerschleife, bewusst einen Gegenpol schaffen", sagte Geschäftsführender Intendant Moritz Puschke bei einem Pressegespräch am Montag.

Das Motto "It's getting better" verstehe sich dabei nicht als naiver Optimismus, sondern als Aufruf zu schauen, was sich verändern und gemeinsam verwirklichen ließe. "Wir wollen dieses Festival noch offener, mutiger und überraschender machen", sagte Puschke. Die ION verbinde unterschiedliche musikalische Welten und Publikumsgruppen. Dazu gehören auch neue Kooperationen: Erstmals wird die Nürnberger Tafelhalle mit fünf Konzerten zum Spielort, ebenso das Neue Museum. Die Kulturkirche GoHo und die Meistersingerhalle bleiben weitere wichtige Veranstaltungsorte.

Festival unter finanziellem Druck

Trotz eines Besucherrekords von 17.500 Gästen im Jahr 2026 stehe auch das Musikfest finanziell unter Druck. Mehr als die Hälfte der Einnahmen soll 2027 aus Ticketverkäufen kommen. Dennoch könne der Publikumserfolg die Finanzierungslücken nicht schließen, betonte Puschke. Ohne verlässliche öffentliche Förderung sei das künstlerische Niveau des internationalen Festivals langfristig nicht zu halten.

Das Programm verbindet klassische Musik mit zeitgenössischen und populären Ausdrucksformen. "Hier können Kinder auf der Bühne stehen, Bach auf Breakdance treffen, Pop auf Alte Musik und ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Wir reden nicht über Vielfalt - wir machen sie hörbar", erklärte Puschke. Zu den internationalen Gästen zählen unter anderem der Thomanerchor Leipzig, der Balthasar-Neumann-Chor und die Ensembles VOCES8 und Tenebrae Choir. Beim Projekt "SingBeethoven" werden rund 250 Nürnberger Kinder gemeinsam in der Meistersingerhalle musizieren.