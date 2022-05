Nürnberg, Neunkirchen (epd). Der evangelische Kirchenkreisverband an der Saar hat den bisherigen Theologischen Vorstand der Stadtmission Nürnberg, Matthias Ewelt, zum neuen Diakoniepfarrer im Saarland gewählt. Der Franke werde in seiner Funktion auch neuer theologischer Geschäftsführer der Diakonie Saar, wie die evangelischen Kirchenkreise an der Saar und die Diakonie Saar am Donnerstag mitteilten.

Ewelt verlässt die Stadtmission im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft. Er ist seit 2017 im Unternehmensverbund von Stadtmission Nürnberg und der Diakonie Erlangen mit seinen 70 sozialen Einrichtungen und Diensten. Hier sind 1.900 hauptamtliche Mitarbeitende beschäftigt. Der Theologe folgt am saarländischen Diakonie-Sitz Neunkirchen im Oktober auf Udo Blank, der Ende Juni in den Ruhestand geht.