Nürnberg (epd). Der Menschenrechtsaktivist David Yambio aus dem Südsudan erhält den Internationalen Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg 2027. Er werde für seinen Kampf gegen Ausbeutung und Folter sowie für die Rechte von Geflüchteten geehrt, sagte der Vorsitzende der Jury, der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU), am Montag bei der Bekanntgabe. Der 29-Jährige sei damit der jüngste Preisträger, den die Jury je ernannte hätte, betonte König.

"Yambio setzt sich mit außergewöhnlichem Mut und einem hohen persönlichen Engagement für die Rechte von Geflüchteten sowie Migrantinnen und Migranten ein", heißt es in der Begründung der siebenköpfigen Jury. Sein Einsatz gelte besonders den Menschen, die auf der zentralen Mittelmeerroute und in Libyen schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt seien. Die von Yambio mitgegründete Organisation "Refugees in Libya" unterstützt den Angaben zufolge Betroffene und dokumentiert systematisch deren Leid.

Als Kindersoldat gekämpft

Sein Einsatz sei unmittelbar mit seinem eigenen Schicksal verbunden, teilte König mit. Yambio habe als Kind und Jugendlicher selbst Krieg und Vertreibung erlebt und als Kindersoldat kämpfen müssen. In Libyen sei er wiederholt inhaftiert und gefoltert worden. Schließlich sei ihm die Flucht nach Italien gelungen, wo er heute in Bologna lebe. Yambio reagierte in einer ersten E-Mail gerührt: Er habe das Gefühl, dass zum ersten Mal all seine Ängste und Albträume wahrgenommen würden, teilte Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg, mit.

Der Internationale Nürnberger Menschenrechtspreis wird seit 1995 alle zwei Jahre verliehen. Laut Satzung ist die Auszeichnung ein Symbol dafür, dass von Nürnberg, der einstigen Stadt der nationalsozialistischen Reichsparteitage und menschenverachtenden "Nürnberger Gesetze", ein Signal des Friedens und der Völkerverständigung ausgeht. "In einer Welt wachsender Krisen ist es noch wichtiger, wachsam zu sein", betonte König bei der Bekanntgabe. Die 17. Preisverleihung findet am Sonntag, 26. September 2027, statt.