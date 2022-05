Nürnberg (epd). Im Mai startet die Straßenkreuzer Uni des Nürnberger Sozialmagazins in ein neues Semester. Wie Chefredakteurin Ilse Weiß am Samstag mitteilte, sei nach langer Corona-Pause "Bildung für alle wieder Realität". Das Programm richtet sich seit 2010 vor allem an Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihrer sozialen Stellung mit einem universitären Bildungsangebot kaum in Berührung kommen.

In diesem Semester sind die Vorlesungsreihen "Lebenskünstler:innen", "Mit dem Virus umgehen" und "Eine Frage des Geldes" geplant, sagte Weiß. In den Veranstaltungen kommen sowohl von Armut oder Obdachlosigkeit Betroffene also auch Fachleute zu Wort. Die Inhalte der Straßenkreuzer Uni orientieren sich nach eigener Aussage an den Fähigkeiten der Hörer. Das Angebot wolle universitäres Wissen lebensnah vermitteln. Alle Veranstaltungen der Straßenkreuzer Uni sind kostenlos.