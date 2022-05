Neuendettelsau (epd). Die neue Oberin der fusionierten geistlichen Gemeinschaften von Diakoneo in Neuendettelsau, Susanne Munzert, wird in einem Gottesdienst am Sonntag, 15. Mai (10 Uhr) in Neuendettelsau in ihr Amt eingeführt. Die 54-jährige Pfarrerin habe ihr Amt bereits am 1. März übernommen, teilte Diakoneo am Donnerstag mit. Die "Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau" (DGN) war im Jahr 2020 aus einer Fusion der bislang eigenständigen Diakonissengemeinschaft, der Diakonischen Schwestern- und Brüderschaft sowie der Diakonatsgemeinschaft entstanden. Die DGN habe insgesamt um die 350 Mitglieder, hieß es.

Munzert ist Neuendettelsau und der dortigen Diakonie schon seit Jahren verbunden. Nach ihrem Studium der Theologie an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau und in Marburg war sie von 2003 bis 2014 an der Augustana zunächst als Assistentin am Lehrstuhl für Systematische Theologie tätig. 2005 übernahm sie das Studierendenpfarramt der landeskirchlichen Hochschule. 2014 wechselte sie in die Kirchengemeinde Schwarzenbruck, ehe sie im Herbst vergangenen Jahres als geschäftsführende Pfarrerin die Diakoniegemeinde St. Laurentius in Neuendettelsau übernahm. Für die Oberinnen-Stelle gab es ein Bewerbungsverfahren.

Diakoneo ist eines der größten evangelischen Sozialunternehmen in ganz Deutschland und das größte in Bayern.