Nürnberg, Augsburg (epd). Die Augsburger Friedenspreisträgerin Sumaya Farhat-Naser liest am Donnerstag, 5. Mai (19 Uhr), in Nürnberg aus ihrem Buch "Ein Leben für den Frieden". Die palästinensische Christin kommt in die Caritas-Pirckheimer-Akademie im Rahmen der Reihe "Tacheles - Jüdisches Leben heute", teilte das katholische Bildungszentrum am Donnerstag mit. Farhat-Naser, geboren 1948, wuchs im Westjordanland auf. In Friedensinitiativen und Frauengruppen, in Jugendseminaren und an Schulen setze sich die studierte Biologin und Pädagogin seit Jahrzehnten für Dialog und Gewaltverzicht bei der Lösung des Nahost-Konflikts ein, hieß es in der Mitteilung.

Sumaya Farhat-Naser studierte Biologie, Geographie und Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg und promovierte in Angewandter Botanik. Seit 1982 arbeite sie als Dozentin für Botanik und Ökologie an der Universität in ihrer Geburtsstadt Birzeit in Palästina. Sie ist Mitbegründerin und Mitglied zahlreicher Organisationen, zum Beispiel von Women Waging Peace an der Harvard-Universität und von Global Fund for Women in San Francisco. In ihrem jüngsten Buch "Ein Leben für den Frieden" zeichne sie ihren Lebensweg als Friedensvermittlerin nach, heißt es in der Mitteilung.

1995 wurde Farhat-Naser mit dem Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte und 1997 mit dem Evangelischen Buchpreis des Deutschen Verbands Evangelischer Büchereien sowie dem Versöhnungspreis Mount Zion Award in Jerusalem ausgezeichnet. 2000 erhielt sie den Augsburger Friedenspreis. 2011 wurde ihr der AMOS-Preis für Zivilcourage in Religion, Kirchen und Gesellschaft verliehen.