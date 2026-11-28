München (epd). Eine Pause bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI): Dafür setzt sich die Bürgerinitiative "PauseAI Deutschland" ein, die am Samstag (28.11.) eine Kundgebung auf dem Münchner Viktualienmarkt veranstaltet. Als Redner sind der Astrophysik-Professor Tim Schrabback von der Universität Innsbruck und der Co-Leiter von PauseAI Deutschland, Markus Weiss, angekündigt. "AI" steht für das englische "Artifical Intelligence".

Ziel der Bewegung ist ein internationaler Vertrag zur Pausierung der Entwicklung von "Superintelligenz". UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte kürzlich die Staaten aufgefordert, binnen eines Jahres einen multilateralen Rahmen für den Umgang mit KI-Risiken zu schaffen. PauseAI fordert, dass sich die Bundesregierung mit Dringlichkeit für ein solches Abkommen einsetzt, "das die Entwicklung der leistungsstärksten KI-Systeme pausiert, bis Sicherheit und demokratische Kontrolle im breiten Konsens gewährleistet sind". Dieses Abkommen müsse auch die USA und China einschließen.

KI-Firmen im Wettrennen um Superintelligenz

Laut Website "pause-ai.de" befinden sich die KI-Firmen in einem Wettrennen um die Entwicklung von Superintelligenz, also Systemen, die mächtiger sind als die Menschheit. Die Initiatoren berufen sich auf Wissenschaftler, die davor warnen, dass die Menschheit durch KI ausgelöscht werden könnte. Auch Forscher der KI-Unternehmen warnen davor, die Kontrolle zu verlieren.

Kürzlich hatte ein Mathematiker des KI-Unternehmens Anthropic zusammen mit dem KI-Modell Claude einen Beweis der Riemannschen Vermutung veröffentlicht. Diese gilt als eines der bedeutendsten ungelösten Probleme der Mathematik. Der Beweis wurde technisch verifiziert, doch kein Mensch konnte ihn bisher nachvollziehen. Gearbeitet wurde mit einem nichtöffentlichen Modell.

PauseAI ist eine globale Bewegung mit regionalen Untergruppen, die 2023 in den Niederlanden von einem Softwareunternehmer gegründet wurde. In Deutschland organisiert sie bundesweit Informations- und Protestveranstaltungen.