Penzberg (epd). Der Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg, Benjamin Idriz, hat die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Es sei für ihn ein besonderer Tag gewesen, schrieb der Theologe am Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite: "Deutschland ist längst meine Heimat. Mit der Einbürgerung darf ich nun auch staatsbürgerlich Verantwortung für dieses Land übernehmen." Der 1972 im heute nordmazedonischen Skopje geborene Idriz ist seit 1995 Imam in Penzberg, seit 2009 Vorsitzender des Münchner Forums für Islam sowie seit 2016 Mitglied im Rat der Religionen.

Er setze sich seit 30 Jahren für "den Dialog zwischen Menschen, für gegenseitiges Verständnis, Respekt, Menschenwürde sowie für Demokratie und Freiheit ein", schreibt Idriz weiter. Seiner Überzeugung nach gelinge friedliches Zusammenleben nicht nur Angst und Ausgrenzung, "sondern durch Begegnung, Vertrauen und gemeinsame Verantwortung". Die deutsche Staatsbürgerschaft sei für ihn deshalb "mehr als ein rechtlicher Status". Er werde sich auch künftig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen.

Einsatz für interreligiösen Dialog

Benjamin Idriz gilt als der bekannteste Imam in Bayern. 2010 veröffentlichte er das Buch "Grüß Gott, Herr Imam! Eine Religion ist angekommen". Er engagiert sich in zahlreichen Gremien für den interreligiösen Dialog und ist bei Verantwortlichen aus Politik, Kirchen und Gesellschaft als Gesprächspartner hoch anerkannt.