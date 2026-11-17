München, Augsburg (epd). Die geplante Pflegereform führt nach Angaben des Medizinischen Dienstes zu einem Ansturm auf Pflegegutachten. In Bayern zeichne sich für November ein Anstieg um ein Drittel im Vergleich zu den Vormonaten ab, teilte die Bundesvereinigung der Medizinischen Dienste auf Anfrage der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag) mit. Deutschlandweit habe es im Oktober 20 Prozent mehr Anträge gegeben als im Vorjahreszeitraum.

Grund für die hohe Nachfrage sei die geplante Pflegereform. Um den Beitragssatz zu begrenzen, seien ab dem Jahreswechsel deutliche Verschärfungen bei den Leistungsansprüchen vorgesehen, hieß es. Ebenso müssten Bedürftige stärkere Einschränkungen vorweisen, um Leistungen zu erhalten. Die Bundespflegebevollmächtigte Katrin Staffler (CSU) verwies in der "Augsburger Allgemeinen" darauf, dass bei der Reform der Tag der Antragstellung entscheidend sei: "Wer seinen Antrag also noch 2026 stellt, wird nach den bisherigen Kriterien bewertet."

Jeder vierte Erstantrag wird abgelehnt

Der Medizinische Dienst Bayern rechnet aufgrund der Antragsflut - im Oktober waren es bundesweit 419.000 - trotz zusätzlichen Personals mit längeren Wartezeiten bei der Bearbeitung. In Bayern wird den Angaben des Dienstes zufolge mehr als jeder vierte Erstantrag abgelehnt.