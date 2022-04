Füssen, Schwangau (epd). Eine Nacht in der freien Natur kann teuer kommen. Die Polizei im Ostallgäu hat am Wochenende nach Naturschutzkontrollen insgesamt sieben Personen angezeigt, die jetzt mit Bußgeldern rechnen müssen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat sie am Schwansee im Vogel- und Landschaftsschutzgebiet in der Nacht vom Freitag auf Sonntag drei Leute entdeckt, die sich auf ihren Isomatten auf einer Wiese am Ufer des Sees schlafengelegt hatten. Übernachten sei zum Schutz der Landschaft und der dort lebenden Tiere aber verboten, hieß es.

Ebenfalls nicht erlaubt ist, was zwei Pärchen am Forggensee taten: Polizeistreifen stellten fest, dass die Paare in ihren Autos übernachteten, die im Landschaftsschutzgebiet Forggensee geparkt waren. Laut dem Portal "Bayern.Recht" der bayerischen Staatsregierung können solche Vergehen in Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten mit Bußgeldern zwischen 35 und 2.500 Euro geahndet werden.