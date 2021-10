Präses Anna-Nicole Heinrich vor erster Synodentagung: "Ich spreche anders"

Berlin, Regensburg (epd). Die neue Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, erwartet unter ihrer Tagungsleitung eine "etwas lockerere Stimmung" als früher. "Ich spreche anders, ich trete anders auf", sagte die Regensburgerin am Donnerstag bei der Vorstellung der Tagesordnung der Jahrestagung des evangelischen Kirchenparlaments in Berlin. Die 25-Jährige war mit großer Mehrheit im Frühjahr zur Präses gewählt worden. Gleichzeitig betonte Heinrich, an Struktur und Ablauf der Tagungen ändere sich nichts.

Die Synode der EKD kommt vom 7. bis 10. November zu ihrer Jahrestagung in Bremen zusammen. Schwerpunkte sind der Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche sowie die Neuwahl des 15-köpfigen Rates der EKD und dessen Vorsitz. Der bisherige Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, kandidiert nicht erneut.