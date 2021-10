Neuer Präsident de Maizière: Kirchentag stärker als bisher "von der Jugend tragen lassen"

Nürnberg (epd). Der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) wird der nächste Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der 67-Jährige stehe an der Spitze des Kirchentags 2023 in Nürnberg, teilte der Kirchentag am Montag in Nürnberg mit. Thomas de Maizière habe sich schon bisher intensiv mit einem Kirchentag in einer immer säkularer werden Welt auseinandergesetzt, sagte seine Vorgängerin Bettina Limperg, die turnusmäßig aus dem Amt ausscheidet.

Das nächste Protestantentreffen steht unter der Losung "Jetzt ist die Zeit" aus dem Markusevangelium (Mk. 1,15). Das Leitwort passe in die globale Zeitenwende, sagte de Maizière. Es habe in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht mehr so viele Verschiebungen gegeben wie jetzt. Der Kirchentag wolle weder einen wehmütigen Blick zurück werfen, noch Horrorszenarien aufbauen oder den Menschen sagen, was jetzt zu tun sei.

De Maizière wies darauf hin, dass vielleicht schon 2023 nicht mehr die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen einer christlichen Kirche angehören. Auch mit denjenigen, die sich von der Kirche abgewandt haben oder die gar nichts mit Kirche zu tun haben, brauche es einen Austausch darüber, "was wir gemeinsam tun sollen". Man setze auch auf eine Zusammenarbeit mit dem "Rat der Religionen" in Nürnberg. Der neue Kirchentagspräsident nannte aber auch als Ziel, den Kirchentag stärker als bisher "von der Jugend tragen zu lassen". Die jüngere Generation solle "die Zeitansage machen", sagte de Maizière.

Das neue Leitwort des Kirchentags bringe auf den Punkt, "was viele gegenwärtig spüren: Wir leben in einer Zeit grundlegender Entscheidungen", sagte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Es gelte in dieser neuen Zeit so zu leben, dass es Menschen anderswo auf der Welt und den zukünftigen Generationen gut gehen könne. Er beobachte Menschen, die sich zwar nicht als Christen verstünden, aber dankbar für die Kirche seien, weil sie "Orientierungsfragen in ihrer DNA eingeschrieben hat". Auch mit weniger Mitgliedern werde die Rolle der Kirchen sichtbar sein, so der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Man könne heute keine Prognose wagen, wie viele Menschen zum Kirchentag in Nürnberg kommen werden, sagte Bedford-Strohm. "Wir müssen keine Zahlen erreichen". Es werde ein Ineinander von digitalen und Veranstaltungen in Präsenz geben. Gleich nach der Bekanntgabe der neuen Kirchentagslosung setzten sich in Nürnberg die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer bei einer Konferenz mit dem Leitwort auseinander.

De Maizière wurde in Bonn geboren. Er ist evangelisch-lutherisch getauft, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Seine Vorgängerin Bettina Limperg freute sich, dass das neue Präsidiumsteam aus den neuen Bundesländern komme. Das sei ein Zeichen des Wandels und neuer Wege, sagte sie. Neben de Maizière gehören dem am Wochenende neu gewählten Präsidiumsvorstand die thüringische Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und der Wittenberger Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) an. Sie werden 2025 und 2027 den Kirchentagen vorstehen.

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag soll vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfinden. Der Kirchentag ist eine unabhängige Laienbewegung. Haupt- und Ehrenamtliche gestalten alle zwei Jahre einen Kirchentag in einer größeren Stadt in Deutschland. Zuletzt hat ein Evangelischer Kirchentag in Nürnberg 1979 stattgefunden.